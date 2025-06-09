Sığırcıkların Gökyüzü Dansı

Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti
VAN - Van'da yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı, görenleri hayran bıraktı.
Van Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Van Gölü'nün üzerinden geçen yüzlerce sığırcık kuşu, gökyüzündeki danslarıyla izleyenleri etkiledi. Kuşların oluşturduğu şekiller ilgiyle izlendi. Gün batımında bir anda ortaya çıkan yüzlerce sığırcık kuşu, gruplar halinde gökyüzünde dans edercesine uçtu. Gökyüzünde çeşitli figürler çizen kuşlar, izleyenleri mest etti.
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