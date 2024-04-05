Sigorta Haftası Ekim Ayında Kutlanacak - Son Dakika
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Sigorta Haftası Ekim Ayında Kutlanacak

Türkiye Sigorta Birliği, sigorta bilincinin yaygınlaşması ve sigorta çözümlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla Sigorta Haftası'nın bu yıldan itibaren mayıs ayının son haftası yerine ekim ayının ilk haftasında kutlanacağını duyurdu. Bu tarih değişikliği ile Sigorta Haftası'na olan ilginin artması hedeflenmektedir.

05.04.2024 11:37  Güncelleme: 11:41
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Sigorta Haftası'nın bu yıldan itibaren mayıs ayının son haftası yerine ekim ayının ilk haftasında kutlanacağı bildirildi.

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde sigorta bilincinin yaygınlaşması, karşılaşabileceğimiz risklere karşı farkındalık ve sigorta çözümlerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla 2011 yılından bu yana mayıs ayı son haftasında düzenlediğimiz Sigorta Haftamızı artık ekim ayı ilk haftasında kutlayacağız. Sektör çalışanları, paydaşlarımız ve iletişim profesyonellerine danışarak ulaşılan bu tarih değişikliğinin Sigorta Haftamıza olan ilgiyi daha da artıracağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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