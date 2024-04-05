Sigorta Haftası Ekim Ayında Kutlanacak

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Sigorta Haftası'nın bu yıldan itibaren mayıs ayının son haftası yerine ekim ayının ilk haftasında kutlanacağı bildirildi.

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde sigorta bilincinin yaygınlaşması, karşılaşabileceğimiz risklere karşı farkındalık ve sigorta çözümlerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla 2011 yılından bu yana mayıs ayı son haftasında düzenlediğimiz Sigorta Haftamızı artık ekim ayı ilk haftasında kutlayacağız. Sektör çalışanları, paydaşlarımız ve iletişim profesyonellerine danışarak ulaşılan bu tarih değişikliğinin Sigorta Haftamıza olan ilgiyi daha da artıracağına inanıyoruz."