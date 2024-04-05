Sigorta Haftası Ekim Ayında Kutlanacak

Sigorta Haftası'nın bu yıldan itibaren mayıs ayının son haftası yerine ekim ayının ilk haftasında kutlanacağı bildirildi.
Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde sigorta bilincinin yaygınlaşması, karşılaşabileceğimiz risklere karşı farkındalık ve sigorta çözümlerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla 2011 yılından bu yana mayıs ayı son haftasında düzenlediğimiz Sigorta Haftamızı artık ekim ayı ilk haftasında kutlayacağız. Sektör çalışanları, paydaşlarımız ve iletişim profesyonellerine danışarak ulaşılan bu tarih değişikliğinin Sigorta Haftamıza olan ilgiyi daha da artıracağına inanıyoruz."
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TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde play-off oynama hakkı kazanamayan Göztepe, Başantrenör İlker Alkan ve 9 voleybolcuyla yollarını ayırdı. Kulüp, Alkan'a teşekkür ederken, resmi sosyal medya hesaplarından ayrılan oyuncuları duyurdu.
Trabzonspor, İskoçya'nın Glasgow Rangres takımında forma giyen John Lundstram'ı transfer etmek için çaba sarf ediyor. İskoç kulübü, oyuncuyla sözleşme uzatmak için uğraşırken, Trabzonspor'un da transferde istekli olduğu belirtiliyor.
Adıyaman Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlediği basın açıklamasında avukatların önemine vurgu yaparak, adaletin temel direği olan avukatların savunma hakkının temsilcisi olduğunu belirtti. Baro Başkanı Bilal Doğan, avukatların sosyoekonomik sorunlarına dikkat çekerek, mesleğin itibarının korunması ve hukuki mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, avukata yönelik şiddetin son bulması ve nitelikli bir hukuk eğitimi talepleri dile getirildi.
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