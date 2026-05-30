(ANKARA) - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Trafikte 34 milyon araç var. 7 milyon aracın ne kaskosu ne de zorunlu trafik sigortası var. Sadece 9 milyon aracın da kaskosu var. 34 milyon araç trafikte her gün bu vaziyette sigortanın yüksek oluşu, norm birliği sağlanamayışından kaynaklanan herkesin neredeyse araba fiyatına sigorta bedeli ödediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor, ödeyemiyor" dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabından "Araba fiyatına sigorta olamaz" başlıklı paylaşımında, şunları kaydetti:
"Trafikte 34 milyon araç var. Sadece 7 milyon aracın ne kaskosu ne de zorunlu trafik sigortası var. Sadece 9 milyon aracın da kaskosu var. Düşünebiliyor musunuz? 34 milyon araç trafikte her gün bu vaziyette sigortanın yüksek oluşu, norm birliği sağlanamayışından kaynaklanan herkesin araba fiyatına neredeyse sigorta bedeli ödediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor, ödeyemiyor. Farklı sigorta şirketlerinde de farklı uygulamalar var. Örneğin birisi 80'e yapıyorsa öbürü 60'a, öbürü 90'a yapıyor. Bir norm birliği sağlanamadığı için insanlar sigorta firmalarına da fazla güven duyamıyor. Dolayısıyla ucuzu tercih ederken kaskonun içerisindeki neler olduğunda çok fazla inceleyemiyor. Hasar olduğu zaman Allah göstermesin ölüm olduğu zamanda bunlar dahil değildir deniyor. Bunun için zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortaları çünkü araçların da fiyatı yüksek. Buna göre bir norm birliği sağlanıp keyfe bırakılmaması lazım. Tavan taban mı olacak? Yoksa ödenebilir miktarlara geri mi çekilecek? Çünkü bir yılda yüzde 100 zam olur mu? Hani enflasyon rakamlarıyla uygun bir rakam değil. Hatta araç fiyatlarında da kampanyalar var. Geri de gelebiliyor."
Son Dakika › Güncel › Sigorta Sorunu Giderek Derinleşiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?