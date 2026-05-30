Sigorta Sorunu Giderek Derinleşiyor
Sigorta Sorunu Giderek Derinleşiyor

30.05.2026 10:03
TESK Başkanı Palandöken, Türkiye'de 34 milyon araçtan 7 milyonunun sigortasız olduğunu belirtti.

(ANKARA) - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Trafikte 34 milyon araç var. 7 milyon aracın ne kaskosu ne de zorunlu trafik sigortası var. Sadece 9 milyon aracın da kaskosu var. 34 milyon araç trafikte her gün bu vaziyette sigortanın yüksek oluşu, norm birliği sağlanamayışından kaynaklanan herkesin neredeyse araba fiyatına sigorta bedeli ödediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor, ödeyemiyor" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabından "Araba fiyatına sigorta olamaz" başlıklı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Trafikte 34 milyon araç var. Sadece 7 milyon aracın ne kaskosu ne de zorunlu trafik sigortası var. Sadece 9 milyon aracın da kaskosu var. Düşünebiliyor musunuz? 34 milyon araç trafikte her gün bu vaziyette sigortanın yüksek oluşu, norm birliği sağlanamayışından kaynaklanan herkesin araba fiyatına neredeyse sigorta bedeli ödediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor, ödeyemiyor. Farklı sigorta şirketlerinde de farklı uygulamalar var. Örneğin birisi 80'e yapıyorsa öbürü 60'a, öbürü 90'a yapıyor. Bir norm birliği sağlanamadığı için insanlar sigorta firmalarına da fazla güven duyamıyor. Dolayısıyla ucuzu tercih ederken kaskonun içerisindeki neler olduğunda çok fazla inceleyemiyor. Hasar olduğu zaman Allah göstermesin ölüm olduğu zamanda bunlar dahil değildir deniyor. Bunun için zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortaları çünkü araçların da fiyatı yüksek. Buna göre bir norm birliği sağlanıp keyfe bırakılmaması lazım. Tavan taban mı olacak? Yoksa ödenebilir miktarlara geri mi çekilecek? Çünkü bir yılda yüzde 100 zam olur mu? Hani enflasyon rakamlarıyla uygun bir rakam değil. Hatta araç fiyatlarında da kampanyalar var. Geri de gelebiliyor."




"BU SORUNUN ÇÖZÜLMESİYLE İLGİLİ DE MUTLAK VE MUTLAK BİR DÜZELTMEYE İHTİYAÇ VAR"



Ancak insanlar bu sigorta şirketlerinden mağduriyetleri var. Tabii ticari araçlarda da aynı problemler var. Veyahut efendim 10 senedir ehliyet almışsınız arabanız ama üzerinize değil. Şimdi yeni bir araç aldınız. Size ayrı bir kategori. Böyle bir uygulama olur mu? İnsanlar 30 sene şoförlük yaptığı halde kendi aracı yoksa ilk araba alındığı için de böyle bir uygulamanın yapılması abesle iştigal. Bunun için kara yollarında seyri sefer yapan her türlü araç özel ticari nakliye tüm araçların sigortalarındaki bu sorun çözülmeli. Sebep efendim parça fiyatlarının yüksek oluşu. Bunun tekrar bir gözden geçirilip rakamların belirlenmesi adil bir şekilde enflasyonla örtüşmesi gerekiyor. Yoksa insanlar araç kullanmaktan imtina ediyor. Trafik sigortasını yaptırmayan 7 milyon sadece araç var. Demek ki burada bir sorun var. Bu sorunun çözülmesiyle ilgili de mutlak ve mutlak bir düzeltmeye ihtiyaç var.
İnsanlar araçların trafikteki periyodik masraflarının benzin masraflarının, tamire gittiğiniz zaman 50-60 bin lirayla kurtulamıyorsunuz. Dolayısıyla insanlar neredeyse araba kullanmamayı tercih edecek. Ama diyeceksiniz ki şu trafikte bu kadar araç var, 34 milyon araç var ülke 86 milyon. Demek ki iki kişi de bir kişi de araba var. İlk kez araba alan dolayısıyla bir taraftan taksitini borcunu öderken sigortayı yaptırırken de bu maliyetlerin çıkması insanları gerçekten de üzüyor. Araçlara binip benzinini koyup trafiğe çıktığınız zamanki trafik cezalarında köprü geçiş ücretlerinde trafik cezalarında artık yani insanlar eğitimle olacağı yerde cezayı ne kadar artırsanız kazalarda belki bir düşüş sağlıyor gibi görünüyor ama inanın ki bu kadar trafiğin seyri seferde olduğu yerde ölümlü kazaların her yıl katlanarak büyüdüğünü de görebiliyoruz."
Kaynak: ANKA

Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Tesk, Son Dakika

