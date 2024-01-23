 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sıhke Gölü'nde buzlanma: Belediye ekipleri kuşları besliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sıhke Gölü'nde buzlanma: Belediye ekipleri kuşları besliyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Sıhke Gölü, dondurucu soğuklar nedeniyle kısmen buz tuttu. Gölde yiyecek bulmakta zorlanan binlerce martı için İpekyolu Belediyesi ekipleri ve hayvanseverler seferber oldu. Ekipler, göle ekmek atarak martıları besliyor.

Sıhke Gölü\'nde buzlanma: Belediye ekipleri kuşları besliyor
23.01.2024 - 22:56,
Abone Ol

Sıhke Gölü kısmen buz tuttu

Belediye ekipleri yiyecek bulamayan kuşlar için seferber oldu

VAN - Van'ın merkez İpekyolu ilçesi sınırında yer alan Sıhke Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklardan dolayı buzla kaplandı.

Van'da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi, yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle ilçeye bağlı Bostaniçi Mahallesinde yer alan Sıhke Gölü'nde buzlanma meydana geldi. Sıhke Gölü'nün kıyı şeritleri kısmı donarken, üzerine konan binlerce martı ise güzel manzaraların oluşmasına neden oldu. Soğuklar nedeniyle gölde yaklaşık 5 santimetrelik buz tabakası oluştu. Gölden beslenen binlerce martı ise yiyecek bulmakta sıkıntı çekti. Sabahın erken saatlerinde İpekyolu Belediyesi ekipleri donan gölde yiyecek bulamayan martılara ekmek attı. İpekyolu Belediyesinin yemleme çalışmalarına hayvanseverler de destek verdi.

"Doğadaki canlılar yiyecek bulamıyor"

İHA muhabirine konuşan Nuray Kaçmaz isimli hayvansever, soğuk havaların etkisiyle Sıhke Gölü'nün kısmı olarak donduğunu belirtti. Canlıların yağışlardan dolayı yiyecek bulmakta güçlük yaşadığını ifade eden Kaçmaz, "İpekyolu Belediyesinin atık yemek ve mama projesi sayesinde kırsal ve dağlık alandaki canlılara destek olunuyor. Bizler donan Sıhke Gölü'nün kıyısına geldik ve martıları ekmekle besliyoruz. Bu canlılar kışın yiyecek bulamıyorlar, ondan dolayı düzenli besleme çalışmaları çok önemlidir" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bostaniçi, İpekyolu, Van, Hayvanlar, Çevre, Hava Durumu, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıhke Gölü'nde buzlanma: Belediye ekipleri kuşları besliyor - Son Dakika


09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17
Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35
New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi

Son Dakika
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35 New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
01:54 İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek
01:47 ABD, İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu: Saldırıları derhal durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 09:42:36. #1.12#
SON DAKİKA: Sıhke Gölü'nde buzlanma: Belediye ekipleri kuşları besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement