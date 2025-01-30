Şiir Dinletisi Salıpazarı\'nda

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Salıpazarı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübünce şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Salıpazarı Gençlik Merkezi Kitap Kahve Salonu'nda yapılan dinletide edebiyat öğretmeni Gizem Bal, şairler ve eserleri hakkında paylaşımda bulundu.

Şiirin bir sanat dalı olmanın ötesinde duyguları ortak dilde buluşturan güçlü bir ifade biçimi olduğunu anlatan Bal, "Şiir beraber anlamak, beraber anlatmak ve paylaşmaktır." dedi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam da şiire ve edebiyata ilgi duyan tüm gençleri kulüplerine katılmaya davet etti.