Şiir ve Edebiyat Festivali Rami Kütüphanesi\'nde açıldı, onur ödülü Ayvazoğlu\'na verildi

Şiir Derneğinin bu yıl 17. kez düzenlediği "Uluslararası Şiir ve Edebiyat Festivali" başladı.

Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda şair, yazar ve edebiyatçıyı bir araya getiren festivalin açılış töreni, Kültür ve Turizm Bakanlığının organize ettiği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul ayağı kapsamında Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, şairlerin karşısında çok fazla söz söylenemeyeceğini belirterek, "Şairlerin huzurunda fazla söz ayıbı arttırır. Kültür Turizm Bakanlığı olarak bu ve benzeri çalışmaları desteklemek, bizim için temel vazifedir, görevdir, hizmettir. Bu ve benzeri çalışmaları bundan sonra da Bakanlık olarak bütün gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. Allah şairlerimizin kelamını, kalemini, sesini, sadasını güçlü ve müesser kılsın." dedi.

Festival Başkanı, şair, yazar, editör, gazeteci ve çevirmen Adnan Özer, bu etkinliğin arkasında 20 yıllık çalışmanın bulunduğunu belirterek, "2008'den beri Türkiye'de bu festival kapsamında yüzlerce şair ve yazar geldi diyebilirim. Onlarca da festivalde tema işledik. Bu yıl da uluslararası temamız 'sürdürülebilir yaşam ve şiirin dönüştürücü gücü'." diye konuştu.

Özer, bu yıl festivalde onur ödülüne değer görülen Beşir Ayvazoğlu'nun zayıf bir talebesi olduğunu dile getirerek, "Onur konuğumuz olması, bizim için büyük bir şeref. Türk edebiyatına, İstanbul'a yaptığı hizmetler, hiç abartmıyorum gerçekten büyük destan olur." ifadelerini kullandı.

"İyi olmayan şiirler yazmaktansa güzel şiirleri okumayı daha faydalı gördüm"

Onur ödülünü Yılmaz'ın elinden alan Ayvazoğlu, "Aslında ben şair emeklisiyim. Edebiyata her Türk genci gibi şiirle başladım. Uzunca bir süre şiir yazdım. Birkaç tane şiir kitabım da var fakat sonradan anladım ki büyük şairlerle yarışmak mümkün değil. İyi olmayan şiirler yazmaktansa güzel şiirleri okumayı daha faydalı gördüm ama şiirden vazgeçmedim." dedi.

Ayvazoğlu, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Asaf Halet Çelebi, Ahmet Haşim gibi çok büyük şairlerin kapsamlı biyografilerini yazdığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bir biyografi yazarı olarak edebiyatımıza şair olarak yapacağım hizmetten çok daha fazlasını yaptığıma inanıyorum. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın büyük şairlerini okuyarak şiir zevkimi her zaman en yüksek seviyede tatmin ediyor ve şairler hakkında yazmaya devam ediyorum. Seçkin şairlerin bir araya geldiği böyle bir festivalde onur konuğu olarak yer almış olmak, benim için başlı başına büyük bir gurur vesilesidir. Bu ödüle beni layık görenlere teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."

Festival, 29 Eylül'de sona erecek

Festivalin ilk gününde yine Rami Kütüphanesi'nde "İstanbul Şiir Okuyor" başlıklı şiir buluşması düzenlendi.

Programda yurt dışından şair Guy Helminger, Özlem Özgül Dündar ve Nenad Saponja'nın yanı sıra şiir atölyelerine katılan birçok isim yazdıkları şiirleri seslendirdi.

Açılışın ardından "Uluslararası Şiir Akşamı"nda birçok şair şiir okudu.

Festivalde yarın Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Kütüphane'de "Şehir ve Şiir: Barcelona, Selanik, Bakü" başlıklı panel düzenlenecek. Panelde İspanya-Katalonya'dan Eduard Sanahuja, Yunanistan'dan Dimitris Leontzakos ve Azerbaycan'dan Akşin Yenisey konuşacak.

Aynı gün saat 17.30'da da "Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Şiirin Dönüştürücü Gücü" başlıklı konferans gerçekleştirilecek. Konferansta Adnan Özer'in yanı sıra Polonya'dan Julia Fiedorczuk ve İtalya'dan Matteo Lefevre yer alacak.

Festivalin üçüncü gününde 28 Eylül Pazartesi günü program, Sirkeci-Beyazıt hattında düzenlenecek "Tarihi Şehir Şiir Durakları Gezisi" ile devam edecek. Saat 16.00'da Beşir Ayvazoğlu Paneli gerçekleştirilecek. Ayvazoğlu'nun yanı sıra Alim Kahraman, Taner Ay ve Ömer Erdem panele katılacak.

Saat 18.00'de de Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesinin ev sahipliğinde uluslararası şiir okuması düzenlenecek. Programda Danimarka'dan Niels Hav, Polonya'dan Julia Fiedorczuk, İtalya'dan Matteo Lefevre, Alper Çeker, Hüseyin Akın ve Dimitris Leontzakos, şiirlerini okuyacak.

Festival, 29 Eylül'de sona erecek.