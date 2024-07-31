Siirt Battaniyesi Kadınlar Tarafından Dokunuyor

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Siirt'in tescilli battaniyesi, kadınların hünerli elleriyle dokunarak geleceğe taşınıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, geçmişi 300 yıla dayanan ve 21 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen Siirt battaniyesinin aslına uygun üretilmesi için geçen ay "Geleneksel Siirt Battaniyesi Dokumacılığı Atölyesi"ni kurdu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2 milyon, Valiliğin 200 bin liralık eş finansman desteğiyle Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan atölyede ilk etapta 15 kadın kursiyer istihdam edildi.

"Haneye gelir getirerek ürünün geleceğe aktarılmasını sağlayacağız"

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, AA muhabirine, daha önce erkek ustalar tarafından üretilen tescilli Siirt battaniyesine kadın eli değdiğini söyledi.

Atölyede 15 kadının istihdam edildiğini ifade eden Tekin, "GAP ve Valilik desteğiyle hayata geçirilen projesinin amacı unutulmaya yüz tutan, coğrafi işaret belgesi alan battaniyenin aslına uygun dokunması. Doğal saf tiftik kullanarak geçmişten gelen bir geleneği gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyoruz. İlimizde eskiden erkeklerin yapmış olduğu mesleği kadın kursiyerleri istihdam ederek bu işin daha estetik ve modern hale gelmesini hedefliyoruz." dedi.

Tekin, 2 milyon 200 bin lira bütçe ile bu atölyeyi aktif hale getirdiklerini anlatarak, kadın kursiyerlerin zamanla bu işte dokuma ustası olarak yetişeceğini kaydetti.

Kursiyerlere ücret ödendiğini belirten Tekin, kadınların kursta eğitim gördükten sonra da parça başına ücret ödeyerek bu işi evlerinde de sürdürmelerini sağlayacaklarını söyledi.

Tekin, "Haneye katkı sağlamayan bir ürünün ileri kuşaklara aktarılması, babadan oğula geçmesi çok zor. Bu nedenle haneye gelir getirerek ürünün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ürünün pazarda müşteri kitlesine ulaşması için ARGE çalışmalarına da ağırlık verdiklerini dile getiren Tekin, battaniyenin yanında telefon kılıfı, çanta, tulum, yastık kılıfı gibi ürünlerin üretilmesi ve bu ürünlere isim yazılması gibi düşüncelerinin de olduğunu aktardı.

Tekin, ürünlerde günümüz şartlarına uygun motifler de işlemeyi planladıklarını ifade ederek, ürünlere kenti ve tarihini yansıtacak motifler işleneceğini söyledi.

"Kadın elinin değmesi battaniyeyi daha da güzelleştirecek"

Ayrıca ilde Bakanlık düzeyinde sanatçı kimlik kartı bulunan 3 usta olduğunu belirten Tekin, bu proje ile kadın ustalara da sanatçı kartı çıkartarak, bu işte usta yetiştireceklerini ifade etti. Tekin, şöyle devam etti:

"Kadınlarımızın sanatçı kartlarına haiz olması DİKA'dan, GAP ve KOSGEB'den destek almalarına imkan sağlayacak. Geçmişte bu ürünü sadece erkek ustalarımız üretmiş. Bu projede kadın ustalarımızı da yetiştirerek zamanla kurs sayımızı artıracağız. İlimizde sadece erkek ustalar yetiştirildi. Naif olan tiftiğe kadın elinin değmesinin battaniyeyi daha da güzelleştireceğini inanıyoruz. Kadın eğitmenlerimize, kadın kursiyerlerimize önem veriyoruz."

"Bu proje kadınlar için çok güzel oldu"

Kursiyerlerden Fatma Işıkkaya, geçen ay başladığı dokumacılık kursunda önemli mesafe katettiğini söyledi.

Battaniye üretiminin sadece erkek mesleği olmadığını dile getiren Işıkkaya, şunları söyledi:

"Bu proje Siirt için biz kadınlar için çok güzel oldu. Aslında çok önceden bu işe merakım vardı. Dedelerimizin, babalarımızın dokuduğu geleneksel ürünlere biz de ilgi duyuyoruz. Ürün çıkarmaya başladık. Kadınların bu alana estetik kazandırdığını düşünüyorum. Kursun sonunda ustalık belgesi alabilmemiz büyük bir avantaj sağlıyor. Bu alanda devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü çok sevdim bu mesleği."

Güneş Erdoğan, battaniye dokumacılığının kadınlara yakıştığını dile getirerek, bu mesleği sürdüreceğini belirtti.

Meriç Çakay da battaniye üretiminin aynı zamanda baba mesleği olduğunu anlatarak, kendilerine sunulan bu güzel fırsatı değerlendirmek istediğini söyledi.

Kadınların bu işi öğrenmesini istediğini dile getiren Çakay, üretime başladıkları bir ayda çok ürün çıkardıklarını anlattı.

Emine Yücel de ileride usta olup, kendi atölyesini kurmak istediğini söyledi.