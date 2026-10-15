Siirt-Baykan yolunda otomobil şarampole devrildi, sürücü, kadın ve bebek yaralandı - Son Dakika
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Siirt-Baykan yolunda otomobil şarampole devrildi, sürücü, kadın ve bebek yaralandı

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Siirt-Baykan kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde sürücü, bir kadın ve bir bebek yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Siirt'in Baykan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Muhammed Ali Y'nin (26) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Siirt-Baykan kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Amine Y. (23) ve bir bebek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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