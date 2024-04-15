Siirt Belediyesi\'ne bırakılan 457 milyon liralık borç billboardlarda ilan edildi

AHMET ÜN
Görevi 31 Mart'ta sona eren Vali Kemal Kızılkaya'nın kayyım olduğu Siirt Belediyesi'ne bırakılan yaklaşık 457 milyon liralık borç bilgisi, kentteki billboardlara asılan afişlerle duyuruldu.
31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Siirt Belediye Başkanı seçilen Safiye Alağaş, kayyım Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın yönetimindeki belediyeye bırakılan borcu kentteki billboardlara astığı afişlerle ilan etti. "Siirt Belediyesi Güncel Borç Durumu" başlığıyla asılan afişlerde, kayyımın 456 milyon 853 bin 781,39 TL borç bıraktığı bildirildi.
Afişte yer alan Siirt Belediyesi'nin güncel borçları şöyle sıralandı:
- İller Bankası: 208 milyon 481 bin 920,11 TL,
- Hazine Müsteşarlığı: 87 milyon 18 bin 223,75 TL
- Devlet Su İşleri: 29 milyon 53 bin 585,35 TL
-SSK-Vergi Dairesi: 47 milyon 316 bin 667,63 TL
-Firmalar: 84 milyon 983 bin 384,55 TL
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