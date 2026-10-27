Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBRN tatbikatında iki belediye işçisi bayıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBRN tatbikatında iki belediye işçisi bayıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBRN tatbikatında iki belediye işçisi bayıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBRN tatbikatında iki belediye işçisinin hidroklorik asitli varille temasta baygınlık geçirdiği senaryoyu uyguladı. Turuncu kod anonsu yapıldı, AFAD'ın radyasyon ölçümleri sonrası durumun kontrol altında olduğu bildirildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği, merkeze bağlı Yağmurtepe köyü yakınlarında yol yapım çalışmaları sırasında hidroklorik asit (HCl) bulunan bir varille temas eden iki belediye işçisi baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Senaryo kapsamında olay yerindeki sıcak bölgede arındırma işlemleri gerçekleştirilen hastalar, gerekli güvenlik önlemlerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Hastaneye olayla ilgili bilgi verilmesinin ardından başhekim tarafından olay yönetim sistemi aktive edildi ve turuncu kod anonsu yapıldı.

Tatbikat sürecinde AFAD yetkilileri tarafından hem olay yerinde hem de hastanede radyasyon ölçümleri gerçekleştirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda durumun kontrol altında olduğu bildirildi.

Arındırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından bilinci açık olan hastalar izolasyona alındı ve gerekli tedavileri uygulandı.

Kaynak: AA
Eğitim ve Araştırma HastanesiSağlıkGüncelSiirtAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Sokak ortasında genç kıza büyük şok “İnşallah karım olursun“ deyip... Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi
Estetik sonrası paylaşım Survivor Nagihan Karadere’nin son hali Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali
38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı 38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı
Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı
16:50
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
16:38
Bomba iddia Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
16:23
Dehşete düşüren görüntü Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:20
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı
İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 17:15:25. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBRN tatbikatında iki belediye işçisi bayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei