Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Uyku Laboratuvarı Hizmete Girdi

SİİRT Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından uyku bozukluklarıyla ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisi amacıyla kurulan uyku laboratuvarı, hizmete girdi. Horlama, uyku apnesi, uyurgezerlik, çok uyuma ya da uykusuzluk gibi şikayetleri olanlar, uyku laboratuvarında 8 saat boyunca gözlem altına alınarak, tedavi edilecek.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nde, horlama, uyku apnesi, uyurgezerlik, çok uyuma ya da uykusuzluk gibi şikayetleri olanların tedavi edilmesi için kurulan uyku laboratuvarı, hizmet vermeye başladı. Laboratuvarda 8 saat boyunca gözlem altında tutulan hastaların kameralar ve bilgisayarlarla kaydedilen verileriyle, rahatsızlıkları için çözüm bulunacak. Hastane Başhekimi Dr. Çağdaş Kaynak, yaklaşık 80 çeşit uyku bozukluğu hastalığının olduğunu belirterek, 'Hastanemizde uyku laboratuvarı hizmet vermeye başladı. İnsan hayatının yaklaşık üçte biri uykuda geçmektedir. Yaklaşık 80 çeşit uyku bozukluğu hastalığı mevcut. Bunlar arasında en yaygın bilinenleri, uyku apnesi, gündüzleri aşırı uykululuk hali, horlama, uykuya dalamama, huzursuz bacak sendromu ve uyurgezerlik olarak sayılabilir' dedi.

'İL DIŞINA SEVK İHTİYACI KALMAYACAK'

Uyku rahatsızlıklarının hastane bünyesinde kurulan uyku laboratuvarında ayrıntılı olarak tektik edilip daha sonra tedavi sürecine yol gösterecek çalışmaların başlandığını ifade eden Kaynak, 'Uyku laboratuvarında, uyku testini uygulayarak hastanın uyku kalitesini, uyku derinliğini, solunum derinliğini, solunum kalitesini aynı zamanda uykudaki kan, oksijen seviyesini ve uykuda pozisyon ile birlikte kalp ritim bozukluklarının ayrıntılı olarak değerlendirilmesini gerçekleştiriyoruz. Bunları tabi hastamızın saçlı derisine, göğsüne, çenesine, karın duvarına ve bacaklarına koyduğumuz sensörler vasıtasıyla alınan ölçümlerin değerlendirilmesi yoluyla bu tetkikler yapılacaktır. Dirençli hipertansiyon ve obezite problemi olan hastalarda uyku bozukluğunun altta yatan sebep olduğu görülebiliyor. Yine kulak, burun ve boğaz bölümüne horlama şikayetiyle gelen bu anlamda sıkıntı yaşayan hastalarımızın çok ciddi boyutta olduğunu tahmin ediyoruz. Bir hastayla başlayacağız çalışmalarımıza. Yaklaşık 7-8 saatlik bir uyku periyoduyla, gece 2200'da uyumaya başlayıp, 7-8 saat kesintisiz olarak bir uyku periyodunu kaydedip değerlendireceğiz. Bu anlamda da il dışına sevk ihtiyacının da kalmayacağını düşünüyoruz' diye konuştu.(DHA)