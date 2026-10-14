Siirt'in tarihi şahsiyetleri 'Bir İnsan Bin Hatıra' sergisinde 52 eserle yaşatıldı - Son Dakika
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Siirt'in tarihi şahsiyetleri 'Bir İnsan Bin Hatıra' sergisinde 52 eserle yaşatıldı

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Siirt\'in tarihi şahsiyetleri \'Bir İnsan Bin Hatıra\' sergisinde 52 eserle yaşatıldı
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Siirt'te 'Bir İnsan Bin Hatıra' sergisi Tarım Müzesi'nde açıldı. İstanbul Mimar Sinan Sanat Evi ile Kültür Elçileri Derneği işbirliğinde iki yıllık çalışmayla hazırlanan sergide, kentin tarihini ve şahsiyetlerini yansıtan 52 eser var; eserlerin müzeye bağışlanması amaçlanıyor.

Siirt'te, kentin tarihi ve önemli şahsiyetlerini anlatan "Bir İnsan Bin Hatıra" resim sergisi açıldı.

İstanbul Mimar Sinan Sanat Evi ile Kültür Elçileri Derneği işbirliğinde Tarım Müzesi'nde açılan sergide, kentin tarihini, önemli şahsiyetlerini ve tarihi dokusunu yansıtan yağlı boya tablolar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kültür Elçileri Derneği Başkanı Vadullah Taş, AA muhabirine, gün boyunca ziyarete açık olacak sergiye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Serginin, Siirt'in tarihi ve kültürel hafızasını yansıtan önemli çalışmalardan biri olduğunu ifade eden Taş, "Kaybolmaya yüz tutmuş simalarımızı beyaz perdeden sonra tuvallere taşıyarak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Mimar Sinan Sanat Evi ile birlikte iki yıl süren bu projede emek harcayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul Mimar Sinan Sanat Evi Başkanı ve ressam Ramazan Eroğlu da yaklaşık 12 yıldır sanatla uğraştığını belirterek, eserleri hazırlarken İstanbul ve Siirt'in kültürel hafızasını yansıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

Her bir çalışmayı, portresi yapılan kişilerin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışarak hazırladıklarını dile getiren Eroğlu, sergiyi gezen ziyaretçilerin de bu duyguyu hissetmelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Çalışmada 52 eserin ortaya çıktığını aktaran Eroğlu, "Sergi farklı illerde de sanatseverlerle buluşacak ve tüm sergilerin tamamlanmasının ardından eserleri Siirt Tarım Müzesi'ne bağışlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Fotoğraf koleksiyoncusu Faik Kuzu da sergide yer alan eserlerin kentin geçmişine ışık tuttuğunu söyledi.

Kuzu, bugünkü çalışmaların 2 yıllık yoğun bir emeğin ürünü olduğunu belirterek, "Sergide yer verilemeyen şahsiyetlerin de ilerleyen dönemde yapılacak çalışmalara dahil edilmesini hedefliyoruz. Eserlerin İstanbul'daki Mimar Sinan Sanat Evi'nde bir ekibin katkısıyla hazırlandı ve herhangi bir maddi destek alınmadan kendi imkanlarıyla tamamlanarak Siirt'e getirildi. Emek sarf eden herkes teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sergiye, Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hikmet Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi, kurum müdürleri??????? ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Siirt'in tarihi şahsiyetleri 'Bir İnsan Bin Hatıra' sergisinde 52 eserle yaşatıldı - Son Dakika
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