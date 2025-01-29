Siirt'in Yeni Belediye Başkan Vekili Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt'in Yeni Belediye Başkan Vekili Göreve Başladı

Siirt\'in Yeni Belediye Başkan Vekili Göreve Başladı

Vali Kemal Kızılkaya, Siirt'te kamu hizmetlerini geliştirmek için toplantı yaptı ve talimatlar vererek çalışmalara başladı.

29.01.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, belediye çalışanları ve birim müdürleriyle bir araya geldi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Kemal Kızılkaya görevine başladı.

Birim müdürleriyle toplantı düzenleyen ve birimleri ziyaret eden Kızılkaya, belediyede yürütülen hizmetler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kızılkaya, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin hızlı, etkin ve verimli bir anlayışla yürütülmesi konusunda talimat verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, huzur, refah ve mutluluğu öncelikli hedefleri yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kadim şehri kalkındırmak, geliştirmek ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek amacıyla 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını benimseyerek, hiçbir ayrım gözetmeden hemşehrilerimizin hizmetinde olacak ve onlara daha kaliteli hizmet sunmak için her zaman olduğu gibi yine var gücümüzle çalışacağız. Görev süremiz boyunca hukuka bağlılık, insan haklarına saygı, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alarak toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir yönetim anlayışıyla çalışacağız."

Kamu hizmetlerinde vatandaş odaklı bir yaklaşımla kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmaya özen göstereceklerini anlatan Kızılkaya, huzur ve kardeşliğin şehri Siirt'i daha ileriye taşımak adına devlet-vatandaş kucaklaşmasını sevgi ve hoşgörü anlayışıyla güçlendireceklerini, çalışmalarını tüm Siirtli hemşehrileriyle el ele, gönül gönüle yürüteceklerini bildirdi.

Kızılkaya, "Eğitimden sağlığa, temizlikten ulaşıma, imardan kültür ve turizme kadar her alanda Siirt'i daha yaşanabilir ve kalkınmış bir şehir haline getirmek için Siirtli hemşehrilerimizin de desteğiyle var gücümüzle çalışacağız. Bu kadim şehri, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hak ettiği noktaya taşımak için azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kemal Kızılkaya, Belediye, Politika, Güncel, Refah, Yaşam, siirt, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'in Yeni Belediye Başkan Vekili Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:07:25. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'in Yeni Belediye Başkan Vekili Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.