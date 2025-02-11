Siirt Kurtalan'da 10 Katlı Apartmanda Yangın: 20 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Siirt Kurtalan'da 10 Katlı Apartmanda Yangın: 20 Kişi Dumandan Etkilendi

Siirt Kurtalan\'da 10 Katlı Apartmanda Yangın: 20 Kişi Dumandan Etkilendi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 20 kişi dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri itfaiye ve vinç yardımıyla tahliye edilerek hastanelere kaldırıldı. Yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi.

11.02.2025 03:48  Güncelleme: 03:49
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SİİRT'in Kurtalan ilçesinde 10 katlı apartmanda çıkan yangında 20 kişi dumandan etkilendi. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan apartman sakinleri merdivenli itfaiye araçları ve yük taşımada kullanılan asansörlü vinç yardımıyla tahliye edildi. Yargın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, müdahale ve kurtarma anları cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Kurtalan ilçesine bağlı Gerzan Mahallesi Kervan Caddesi'ndeki 10 katlı Yıldırım Apartmanı'nın giriş katında, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında, binayı saran yoğun duman ve giriş bölümündeki alevler nedeniyle apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartmanda mahsur kalanlar, merdivenli itfaiye araçları ile Yüksek katlı binalarda yük taşımacılıkta kullanılan nakliye asansörleriyle tahliye edilirken, 20 kişi dumandan etkilenerek yaralandı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenenler ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VALİ KIZILKAYA: İLK BELİRLEMELERE GÖRE YANGIN ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTI

Vali Kemal Kızılkaya ve Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip edip, yetkililerden bilgi aldı. Burada açıklama yapa Vali Kızılkaya, ilk belirlemelere göre yangının elektrik panosundan çıktığının belirlendiğini belirterek, "İçeride herhangi bir kimse kalmadı. 20 dairenin 17'sinde vatandaşlarımız ikamet ediyordu. Diğer 3 dairenin boş olduğu söylendi. Bütün daireler kontrol edildi. Yoğun dumandan etkilenen 20 vatandaşımız ilk etapta hastanemizdeler. Hastane yetkililerinden aldığımız bilgilere göre durumları iyi. Sağlık tedavileri devam ediyor. Kurtalanlı, Siirtli hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim beterinden saklasın. Can kaybının olmaması bizim için en büyük teselli. Çıkış sebebiyle ilgili olarak ilk belirlemelere göre elektrik panosundan çıktığı ifade edildi. Detaylı bilgi itfaiye raporu çıktığında bize ulaşacak" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Siirt Kurtalan'da 10 Katlı Apartmanda Yangın: 20 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Kurtalan'da 10 Katlı Apartmanda Yangın: 20 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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