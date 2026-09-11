Siirt Kurtalan'da gölete giren 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi, hayati risk sürüyor
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde tarımsal amaçlı gölete giren 2 kardeş, boğulma tehlikesi geçirdi. Aileleri tarafından sudan çıkarılan çocuklar Kurtalan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde tarımsal amaçlı kullanılan gölete giren 2 kardeş, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastanede tedaviye alınan çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olay, öğle saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyü Göztepe mezrasında meydana geldi. Tarımsal amaçlı kullanılan gölete giren Mehmet Şirin Yeter (11) ile Meryem Yeter (10), bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuklar, aileleri tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 2 kardeş, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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