Siirt Kurtalan'da otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 16: 00 sıralarında Kurtalan- Siirt kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından sürücü, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,