Siirt Kurtalan'da sulama havuzuna giren iki kardeşten 10 yaşındaki Meryem Y. kurtarılamadı
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyü Göztepe mezrasında sulama havuzuna giren iki kardeşten 10 yaşındaki Meryem Y, kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde sulama havuzunda boğulma tehlikesi geçiren iki kardeşten biri hastanede yaşamını yitirdi.
Havuzda boğulma tehlikesi geçiren kardeşlerden Meryem Y. (10), kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kurtalan'a bağlı Saipbeyli köyü Göztepe mezrasında dün tarımsal sulama amacıyla kullanılan havuza giren Mehmet Şirin Y. (11) ve kardeşi Meryem Y. bir süre sonra suda gözden kaybolmuştu.
Durumu fark eden aile tarafından sudan çıkarılan iki kardeş, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Meryem Y, buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
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