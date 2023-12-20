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Siirt Mehmetçik İlkokulu Öğrencileri Filistin'e Yardım Etti - Son Dakika
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Siirt Mehmetçik İlkokulu Öğrencileri Filistin'e Yardım Etti

Siirt Mehmetçik İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'deki çocuklara bağışladı. Toplanan para Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim edildi.

Siirt Mehmetçik İlkokulu Öğrencileri Filistin\'e Yardım Etti
20.12.2023 - 19:11,
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Siirt Mehmetçik İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'deki çocuklara bağışladı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Gazze'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere topladıkları parayı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Siirt Şube Başkanı ve İl Müftüsü Şakir Pinal'a teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pinal, duyarlığından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Özgür Filistin'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasının devam ettiğini dile getiren Pinal, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin Filistin'deki kardeşlerine destek olmalarını çok anlamlı buluyoruz. Onların yardım etme duygusu ve oradaki arkadaşlarını düşünmeleri bizleri de duygulandırdı. Allah yapmış oldukları yardımları dergahında kabul eylesin."

Kaynak: AA
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