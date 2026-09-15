Siirt Pervari\'de kaybolan zihinsel engelli, 5 saat sonra kayalıklarda bulundu

SİİRT'in Pervari ilçesinde, evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki zihinsel engelli, ekipler tarafından 5 saat sonra kayalıklarda bulundu.

Olay, Pervari ilçesi Gökbudak köyünde meydana geldi. Saat 09.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, zihinsel engelli kişinin evinden ayrıldığı ve geri dönmediği bildirildi. Bölgeye AFAD Arama ve Kurtarma ile jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gökbudak köyü kırsalında arama tarama faaliyeti başlattı. Yaklaşık 5 saat sonra, saat 14.30'da kayıp kişi, evinden yaklaşık 2 kilometre mesafede, kayalık alanda bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen engelli birey, jandarma ekipleri eşliğinde ailesine teslim edildi.