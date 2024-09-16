Siirt'te 1 Milyon Sazan Yavrusu Bırakıldı - Son Dakika
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Siirt'te 1 Milyon Sazan Yavrusu Bırakıldı

Siirt\'te 1 Milyon Sazan Yavrusu Bırakıldı

Siirt'te, 1 milyon yavru sazan Ilısu ve Alkumru barajlarına bırakıldı. Balıkçılığı geliştirecek.

16.09.2024 21:47
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Siirt'te, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Alkumru barajlarının havzalarına 1 milyon sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Şanlıurfa Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitü Müdürlüğünce üretilen 1 milyon yavru sazan Siirt'e gönderildi.

Yavru sazanlardan 500 bini eski Siirt- Eruh yolu üzerindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, 500 bini de Alkumru Barajı havzasına bırakıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda düzenlenen programda, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçılığın Siirt'te daha da gelişeceğini söyledi.

Yıl sonuna kadar toplam 2 milyon yavru balığın Siirt'teki su kaynaklarına bırakılacağını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bugün ilimizde, iç sularda balıkçılığın gelişimi için Şanlıurfa'daki tesislerden getirilen 1 milyon yavru sazanı eş zamanlı olarak bıraktık. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki günlerde yöresel balığımız olan şabut balığını da 1 milyon adet olarak yine bu iç sularımıza, balıkçılığın gelişimi için bırakacağız. Bu vesileyle emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. İlimiz iç sular açısından, coğrafyasıyla, tarihiyle, doğal güzellikleriyle zengin bir vilayet. Biz istiyoruz ki burada balıkçılık da aynı şekilde gelişsin. Bu çerçevede yapmış olduğumuz çalışmalar devam edecek."

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da son 4 yıl içinde Siirt'in su kaynaklarına önemli miktarda balık bırakıldığını aktardı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

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