Siirt'te 125 bin adet fıstık fidanı törenle dağıtıldı
Vali Kemal Kızılkaya:
"Son 6 yılda bitkisel üretim alanında çiftçilere 503 milyon 165 bin lira ve hayvansal üretim alanında yetiştiricilere 198 milyon 967 bin lira tutarında destekleme ödemesi yapıldı"
SİİRT - Siirt'te, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla 125 bin adet fıstık fidanı törenle dağıtıldı.
Baykan karayolundaki fıstık fidesi tesisinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Siirt Fıstığı Üretimi Artırılması Projesi" fidan dağıtım töreni düzenlendi.
Törende konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte bitkisel ve hayvancılık üretimini desteklemek amacıyla son 6 yılda bitkisel üretim alanında çiftçilere 503 milyon 165 bin lira ve hayvansal üretim alanında yetiştiricilere 198 milyon 967 bin lira tutarında destekleme ödemesi yapıldığına değindi.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2023 yılında 387 projeye 38 milyon 201 bin lira destekleme ödemesi yapılarak, üreticilere ve çiftçilere çok önemli ekonomik destekler sağlandığını ifade eden Vali Kızılkaya, "Sözlerime son verirken hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyor, bu anlamlı projede emeği geçen başta İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, çalışan bütün arkadaşlarımıza, çiftçi kardeşlerimize ve üreticilerimize teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ise, Vali Kızılkaya desteği valilik katkılarıyla ocak ayında Cumhuriyetin 100. yılında 100. tarımsal proje olarak 100 bin Siirt fıstığı fidanı dağıttıklarını hatırlattı. Siirt Fıstığı Üreticileri Birliği Başkanı'nın üreticiler adına yaptıkları 100 bin adet talebin olumlu bulunduğunu aktaran Demirhan, "O programda müjdeyi ve talimatlarınızı vermiştiniz. Verdiğiniz destek ve katkı sonucunda bugün 125 bin adet daha bıttım anaçlı Siirt fıstığı fidanı dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Sadece 2024 yılında Siirt Valiliğimizin destekleri ile dağıttığımız Siirt Fıstığı fidanı sayısı 225 bin adet olmuştur. Bu projeden yaklaşık 450 ailemiz faydalanmıştır. Siirt fıstığı dışında hiçbir şekilde tarımsal faaliyette kullanılamayacak 70 bin dekarın üzerinde arazi ülkemiz ve ilimiz tarımına kazandırılmıştır. Ben bu vesile ile dağı taşı tarımsal araziye çeviren üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu.
Program çiftçilere dağıtılan fidanlar ile birlikte son buldu.
Programa; Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, kurum amirleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.
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