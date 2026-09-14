Siirt'te "14 Eylül Şeref Günü"nün 110. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Siirt'te "14 Eylül Şeref Günü"nün 110. yıl dönümü törenle kutlandı

Siirt\'te "14 Eylül Şeref Günü"nün 110. yıl dönümü törenle kutlandı
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Atatürk'ün Doğu Cephesi Kolordu Müfettişi olarak 14 Eylül 1916'da Siirt'i ziyaret etmesinin 110. yıl dönümü kutlandı.

Atatürk'ün Doğu Cephesi Kolordu Müfettişi olarak 14 Eylül 1916'da Siirt'i ziyaret etmesinin 110. yıl dönümü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda "14 Eylül Şeref Günü" nedeniyle düzenlenen törende, Vali Kemal Kızılkaya Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Kızılkaya, anı defterini imzaladı.

Kızılkaya, anı defterindeki ifadelerinde Atatürk'ün 14 Eylül 1916'da Siirt'i ziyaretinin şehrin tarihi hafızasında müstesna bir yeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanan zatıalinizin bu anlamlı ziyareti Siirt'in vatan ve millet sevgisinin, milli mücadele ruhunun ve tarihi mirasının müstesna bir hatırası olarak yaşamaya devam etmektedir. Bugün bizlere emanet edilen Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak ve ülkemizi gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak, en büyük sorumluluğumuzdur. Siirt'in kadim tarihinden ve güçlü medeniyet birikiminden aldığımız güçle, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizin ve şehrimizin geleceğini daha güçlü, daha müreffeh ve daha aydınlık kılmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu tarihi gün vesilesiyle aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, başta zatıaliniz olmak üzere İstiklal Savaşı'mızın tüm kahramanlarını ve bu toprakları bize vatan kılan, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Törende, İmam Hatip Lisesinde görev yapan öğretmen Taylan Bulut da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Uluğ, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Cem Türker, kamu kurumlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te '14 Eylül Şeref Günü'nün 110. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te "14 Eylül Şeref Günü"nün 110. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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