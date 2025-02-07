Siirt'te 18 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

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Siirt'te kar nedeniyle kapanan 18 köy yolu ulaşıma açıldı

SİİRT - Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapanan 18 köy ile 2 üst bölge yolu ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı.

Siirt genelinde etkili olan kar yağışının ardından Pervari ilçesine bağlı Çukur, Üçoyuk, Gökbel Yeniaydın, Gürzova, Gözlükuyu, Karşıkaya, Keskin, Aşağı Bağcılar, Yukarı Bağcılar, Gökbudak, Söğütönü, Bent, Belenoluk, Düğüncüler, Yapraktepe, Doğan, Karamik köy yolları ve Bekir tepe ile Ercan Özcan üst bölgesi yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yollar temizlenerek ulaşıma açıldı.