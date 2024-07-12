Siirt'te 2 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Siirt'te bir apartmanın 4. kat balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kooperatif Mahallesi'ndeki apartmanın 4. katında oturan 2 yaşındaki Asel Nur Ç, dengesini kaybederek balkondan düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Asel Nur Ç. kurtarılamadı.???????
Çocuğun cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürüldü.
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