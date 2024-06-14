Siirt'te 230 dekarlık böğürtlen bahçesinde hasat yapıldı - Son Dakika
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Siirt'te 230 dekarlık böğürtlen bahçesinde hasat yapıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yatırımcı Mehmet Sabit Ceylan tarafından yaklaşık 230 dekar arazide yetiştirilen böğürtlenin hasadı yapıldı. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, hasat etkinliğine katıldı. Vali Kızılkaya, böğürtlenin ekonomiye önemli katkı sağladığını belirtti ve böğürtlenin tarım sektöründeki katma değeri yüksek ürünler arasında yer aldığını vurguladı. Üretici Kasım Keremullah Ceylan ise Türkiye'nin en büyük böğürtlen bahçesine sahip olduklarını ve ürünlerini iç piyasada ve yurt dışında satışa sunduklarını ifade etti.

14.06.2024 19:25
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde yatırımcı Mehmet Sabit Ceylan tarafından alternatif ürün olarak yaklaşık 230 dekar arazide yetiştirilen böğürtlenin hasadı yapıldı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Yunuslar köyündeki böğürtlen bahçesinde düzenlenen hasat etkinliğine katıldı.

Vali Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, 230 dekarda üretilen böğürtlenle ekonomiye önemli katkı sağlandığını söyledi.

Katma değeri yüksek ürünlerin tarım sektöründeki önemini vurgulayan Kızılkaya, böğürtlenin de fıstık gibi bu ürünler arasında bulunduğunu belirtti.

Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Bu gerçekten Garzan bölgesi için ayrı bir başarı hikayesinin vücut bulmuş hali. Yine üretimde Türkiye'de ikinci sırada olması ayrı memnuniyet verici bir husus. Bugün yaklaşık 30 dolara yakın bir katma değerle piyasada, ihracatta boy gösteriyor böğürtlen. Meyve suyundan pastacılık sektörüne, özellikle dondurulmuş haliyle dünyanın dört bir tarafına gönderilebilecek kıymetli bir ürün. Bizim tarımda çeşitlendirmemiz çok stratejik bir hamle. Bu stratejik hamleyi başaran geçmişteki ve şimdiki yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

Firma sorumlusu ve üretici Kasım Keremullah Ceylan da tek parça ile Türkiye'nin en büyük böğürtlen bahçesine sahip olduklarını kaydetti

Daha önce 70 dekarda chester çeşidi ile deneme ve yanılma yöntemiyle üretimine başladıkları böğürtlen çeşidini 12'ye çıkardıklarını dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:

"2023 yılı TÜİK verilerine göre ilimiz böğürtlen üretiminde 318 ton ile Türkiye'de ikinci sırada yer almaktadır. Önemli bir miktarı uzak doğu ülkelerine ihraç edilerek ilimizin ekonomisine önemli bir katma değer sağlanıyor. 230 dekar böğürtlen alanımız var. Deneme alanımızla birlikte şu anda 250 dekar. Böğürtlende ciddi bir kalite ve standart yakaladık. Taze olarak hem iç piyasada büyük marketlere hem de yurt dışına satıyoruz. Ülke ekonomisine önemli katkıda bulunuyoruz. Ürünü satamıyorsak ya dondurarak ya da sanayide konsantre halinde meyve suyu olarak işliyoruz. Belirli bir kalitede yetişince uluslararası talep de oluyor."

Konuşmaların ardından Vali Kızılkaya, Ceylan'a teşekkür belgesi verdi.

Daha sonra böğürtlen hasadı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te 230 dekarlık böğürtlen bahçesinde hasat yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te 230 dekarlık böğürtlen bahçesinde hasat yapıldı - Son Dakika
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