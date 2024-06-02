Siirt\'te 3 Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

SİİRT'te polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Eruh kara yolu üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada koltuğa gizlenmiş 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
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