Siirt'te 33 Hükümlü Yakalandı

Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında, haklarında 18 yıl 2 ay 7 gün, 9 yıl 1 ay 22 gün, 8 yıl 4 ay ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 33 kişi yakalandı.
Yakalananlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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