Siirt\'te 8 günlük bebek doğumsal kalp hastası, ambulans uçakla Ankara\'ya sevk edildi.

Siirt'te kritik doğumsal kalp hastalığı tespit edilen 8 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 günlük bir bebek, emmede azalma ve yenidoğan sarılığının gerilememesi şikayetiyle??????? Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniğine getirildi.

Yapılan tetkiklerde bebekte kalp yetmezliği bulguları olduğu düşünülerek Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Yağmur Damla Önal tarafından muayene edildi ve ekokardiyografik inceleme yapıldı.

Bebekte kritik doğumsal kalp hastalığı tespit edilmesi üzerine ambulans uçak görevlendirildi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından bebek, sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulans uçakla??????? Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.