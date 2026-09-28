Siirt'te 8 günlük bebek doğumsal kalp hastası, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. - Son Dakika
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Siirt'te 8 günlük bebek doğumsal kalp hastası, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

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Siirt\'te 8 günlük bebek doğumsal kalp hastası, ambulans uçakla Ankara\'ya sevk edildi.
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine emmede azalma ve yenidoğan sarılığı şikayetiyle getirilen 8 günlük bebekte kritik doğumsal kalp hastalığı saptandı. Bebek, sağlık ekipleri eşliğinde ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Siirt'te kritik doğumsal kalp hastalığı tespit edilen 8 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 günlük bir bebek, emmede azalma ve yenidoğan sarılığının gerilememesi şikayetiyle??????? Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniğine getirildi.

Yapılan tetkiklerde bebekte kalp yetmezliği bulguları olduğu düşünülerek Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Yağmur Damla Önal tarafından muayene edildi ve ekokardiyografik inceleme yapıldı.

Bebekte kritik doğumsal kalp hastalığı tespit edilmesi üzerine ambulans uçak görevlendirildi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından bebek, sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulans uçakla??????? Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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