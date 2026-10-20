Siirt'te açık kalp cerrahisi başladı, iki günde 3 koroner baypas yapıldı - Son Dakika
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Siirt'te açık kalp cerrahisi başladı, iki günde 3 koroner baypas yapıldı

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki günde 3 koroner baypas ameliyatı başarılı geçti. Başhekim Prof. Dr. Servet Yolbaş, hastaların sağlığına kavuştuğunu, açık kalp ameliyatlarının Siirt'te yapılmasının başka illere gitme zorunluluğunu ortadan kaldırdığını söyledi.

Siirt'te iki günde 3 koroner arter baypas ameliyatı gerçekleştirildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine Muhlise Oktay, Zübeyde Gök ve hastane personeli Cevdet Karadeniz, göğüs ağrısı şikayetiyle başvurdu.

Tetkiklerinde hayati tehlike tespit edilen hastalar, kalp ve damar cerrahisi uzmanları Op. Dr. Mücahit Polat ve Op. Dr. Mehmet Ali Dala tarafından koroner arter baypas ameliyatına alındı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Servet Yolbaş, AA muhabirine, ameliyatların başarılı geçtiğini ve hastaların sağlıklarına kavuştuğunu??? söyledi.

Kentte kalp ve damar cerrahisi alanında önemli gelişmeler yaşandığını belirten Yolbaş, açık kalp ameliyatlarının Siirt'te yapılmasının hastalar açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bu ameliyatlar için daha önce hastaların başka illere gitmek zorunda kaldığını ifade eden Yolbaş, şöyle konuştu:

"Bu durum hem zaman kaybına hem de maddi külfete neden oluyordu. Artık bunların önüne geçtik. Bu hizmetlerin kalıcı hale gelmesi bizim için daha da kıymetli. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun destekleriyle bu hizmeti kalıcı hale getirmeye çalışacağız. Bunun için gereken her türlü çalışmayı yapacağız. Hastaların başka illere gitmesini veya sevk edilmesini gerektiren diğer sağlık hizmetlerini de kentimizde sunarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyoruz."

Op. Dr. Mücahit Polat da hastanede açık kalp ameliyatlarına başladıklarını, şimdiye kadar 12 hastaya açık kalp cerrahisi uyguladıklarını belirtti.

Açık kalp cerrahisi kapsamında yapılabilecek ameliyatları hastanede gerçekleştirebildiklerini anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Hastalarımızın başka illere sevk edilmeden kendi memleketlerinde tedavi olabilmesi çok önemli. Bazı hastalarımız maddi imkansızlıklar veya başka nedenlerle başka illere gidip ameliyat olamıyordu. Bakanlığımızın ve yönetimimizin desteğiyle bu hizmeti kentimizde sunabiliyor olmak bizi çok mutlu ediyor. Ameliyatları burada gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hastalarımız ve yakınları da bu hizmetten memnun. Vatandaşlarımız Siirt'te gönül rahatlığıyla ameliyat olabilir."

Zübeyde Gök'ün oğlu Zübeyir Gök, annesinin Siirt'te ameliyat olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Doktorların hepsinden Allah razı olsun. Başarılarının devamını diliyorum. Annemin burada ameliyat olması bizim için çok iyi oldu. İnşallah bu ameliyatlar devam eder." dedi.

Muhlise Oktay'ın oğlu Abdulaziz Oktay da Siirt'te baypas ameliyatı yapılmaya başlanmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Oktay, "Memleketimizde bu ameliyatın yapılması bizim için çok güzel oldu. Başka illere gitmek istemiyoruz. İnsanlarımız memleketlerinde tedavi olsun, bu hizmetlerden burada faydalansın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
SağlıkGüncelSiirtSon Dakika

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