Siirt\'te AFAD Gönüllü Buluşması Düzenlendi

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SİİRT Valisi Kemal Kızılkaya, "6 Şubat'ta tarihin en büyük afetlerinden birini yaşadık. O gün yaşadığımız acıların tarifi yoktu ama o acıların içinde bizi ayakta tutan bir şey vardı, oda dayanışma ruhumuz. Asrın felaketi dedik ama o felaketi milletimizin yüreğinde taşıdığı büyük dayanışma ruhuyla asrın birlikteliğine dönüştürdük" dedi.

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 'AFAD Gönüllü Buluşması' programı düzenledi. Programa Vali Kemal Kızılkaya, AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, il protokolü, AFAD gönüllüleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, herkesi AFAD gönüllüsü olmaya davet ederek, "6 Şubat depremlerinde milletçe kenetlenmenin ne kadar anlamlı olduğunu gördük. Asrın felaketini asrın dayanışmasına döndürmenin ne kadar anlamlı ve bir o kadar da gurur verici olduğu malumunuzdur. Bugün gönüllülerimizin yüzünü, iyilik ve dayanışmanın eşsiz değeri için bir araya geldik. Herkesi AFAD gönüllüsü dediğimiz bu iyilik hareketine katılmaya el birliği ile ve daha güzel bir gelecek oluşturmaya davet ediyorum" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN GÖNLÜ ZENGİN ÜLKESİYİZ'

Programda konuşan Vali Kızılkaya da, 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin asrın birlikteliğine dönüştüğünü ifade ederek, "Gönüllülük, insanın varlığını anlamlı kılan ve ahlakla yoğrulmuş kutsal bir değerdir. İnsanın insan olma vasfını yüksek düzeyde ortaya koyduğu bir harekettir. Sizler, bu ruhun adanmışlarınız. Bu ruh, medeniyetimizin ve insanlığımızın en kadim değerlerindendir. Bugün burada, milletimizin vicdanını ayakta tutan Gönüllülerimizle bir aradayız. İyi ki varsınız, sizler gönülden gönülle giden bir yol açıyorsunuz. Dünyanın belki maddi olarak en zengin ülkesi olmayabiliriz ama dünyanın en gönlü zengin ülkesiyiz. Sadece ülkemizde değil, aynı zamanda bulunduğumuz coğrafyada ve ulaşabildiğimiz insanlığa umut oluyoruz. Dünyanın belki maddi olarak en zengin ülkesi olmayabiliriz ama dünyanın en gönlü zengin ülkesiyiz. 6 Şubat'ta tarihin en büyük afetlerinden birini yaşadık. O gün yaşadığımız acıların tarifi yoktu ama o acıların içinde bizi ayakta tutan bir şey vardı, oda dayanışma ruhumuz. Asrın felaketi dedik, ama o felaketi milletimizin yüreğinde taşıdığı büyük dayanışma ruhuyla 'asrın birlikteliğine' dönüştürdük" şeklinde konuştu.

Program, AFAD gönüllülerine kıyafet, sertifika ve plaket takdimi ile sona erdi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,