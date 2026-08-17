Siirt'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Siirt'te çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Siirt- Kurtalan kara yolunun Kezer mevkisindeki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.