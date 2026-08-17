Siirt'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Siirt-Kurtalan yolunda çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Siirt'te çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Siirt- Kurtalan kara yolunun Kezer mevkisindeki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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