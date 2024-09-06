Siirt\'te Güvenlik Toplantısı Yapıldı

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Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya, Valilik toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ağustos ayına ilişkin "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, kentte terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç, siber suçlarla mücadele ile ilgili çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Siirt'in huzurunu bozacak hiçbir eyleme izin vermeyeceklerini belirten Kızılkaya, "2023 yılının ağustos ayına kıyasla geçen ay asayiş olaylarında kişilere karşı işlenen suçların yüzde 99'u, malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 90'ı aydınlatıldı. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda ise güvenlik güçlerimizin inisiyatifinde yüzde 200'lük bir artış sağlandı. Terör örgütleri, suç örgütleri, zehir tacirleri, kanun kaçakları ve şehir eşkıyaları gibi unsurlara nefes aldırmayacağız." dedi.

Kızılkaya, terörle mücadele kapsamında ağustos ayı içerisinde 17 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlar sonucu 6 sığınağın imha edildiğini, çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini kaydetti.

Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 18 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini dile getiren Kızılkaya, uyuşturucu operasyonlarında geçen ay 68 şüphelinin yakalandığını, operasyonlarda, 190 kilogram kubar, 20 kilo 61 gram toz esrar, 31 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram skunk, 40 kök kenevir, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 203 uyuşturucu hap, 11 sentetik ecza ele geçirildiğini bildirdi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 39 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Kızılkaya, 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını aktardı.

Ağustos ayında 25 siber olayın 12'sinin aydınlatıldığını, 44 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını kaydeden Kızılkaya, 567 asayiş olayın 550'sinin aydınlatıldığını ifade etti.

Kızılkaya, jandarma sorumluluk alanında yer alan 242 okula güvenli eğitim koordinasyon görevlisi olarak 484 jandarma personeli görevlendirildiğini, emniyet sorumluluk alanında 103 okulun giriş ve çıkışlarının 38 ekip ile kontrol edileceğini bildirdi.

Trafik güvenliğinin önemine işaret eden Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Ağustos ayında 15 bin 723 araç denetlendi. 14 sürücü belgesi geri alındı ve 114 araç trafikten men edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 834 sürücüye ve 1052 araç plakasına idari yaptım cezası uygulandı. 1988 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi. Motosiklet kazalarını önlemek amacıyla 1164 denetimden 246 sürücüye ceza kesildi, 22 motosiklet trafikten men edildi. Siirt'in huzur ve güvenliğinin sağlanması için tüm birimlerle koordineli olarak çalışıyoruz. Emeği geçen tüm birimlerimize teşekkür ediyorum."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen de katıldı.