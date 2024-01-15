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Siirt'te başarılı sporcular ödüllendirildi

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, geçen yıl ulusal ve uluslararası başarılar elde eden sporculara spor malzemeleri hediye etti. İl Müdürü Hayati Kısacık, Siirt'in çeşitli branşlarda elde ettiği başarıları kutlayarak, sporcuların toplumda da iz bırakan isimler olduğunu belirtti ve başarıların devamını diledi.

Siirt\'te başarılı sporcular ödüllendirildi
15.01.2024 - 16:15,
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Siirt'te başarılı sporcular ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, geçen yıl çeşitli spor dallarında ulusal ve uluslararası başarı sağlayan sporculara spor malzemeleri hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kısacık, 2023 yılının Türk sporu için önemli olduğunu belirterek, "Siirt'te de çeşitli branşlarda ulusal ve uluslararası başarılar elde edildi. 2023'te ulusal ve uluslararası başarılar elde etmiş sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımız sadece spor dünyasında değil, aynı zamanda toplumda da iz bırakan isimler oldu. Bu başarıların devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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