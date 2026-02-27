Siirt\'te Bot Krizi: AFAD Kurtardı

Siirt'te baraj gölünde botu arızalanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü Tehte Mendik mevkisinde K.A'nın botu arızalandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu suda mahsur kalan K.A. kurtarıldı, botu güvenli bölgeye çekildi.
