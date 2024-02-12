Siirt'te çiçekçilerde Sevgililer Günü hareketliliği başladı - Son Dakika
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Siirt'te çiçekçilerde Sevgililer Günü hareketliliği başladı

Siirt\'te çiçekçilerde Sevgililer Günü hareketliliği başladı

Siirt'te çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla siparişleri yetiştirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Çiçekçilik yapan Serdar Karakaş, Sevgililer Günü'nde en çok gül, orkide ve saksı çiçeklerinin tercih edildiğini belirtirken, çiçekçi Sedat Çelik ise siparişlerin en çok yeni evlenen çiftlerden ve kadınlardan geldiğini ifade etti.

12.02.2024 15:43  Güncelleme: 15:45
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Siirt'te çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik başladı.

Çiçekçiler, siparişleri yetiştirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kentte çiçekçilik yapan Serdar Karakaş, AA muhabirine, her yıl bu dönemde Sevgililer Günü dolayısıyla yoğun bir hazırlık içinde olduklarını söyledi.

Karakaş, "20 yıldır bu sektörde hizmet veriyorum. Sevgililer Günü'nde en çok gül, orkide ve saksı çiçekleri tercih ediliyor." dedi.

Çiçekçi Sedat Çelik de 14 Şubat için şimdiden telefonla ve internet üzerinden sipariş aldıklarını ifade ederek, çiçek siparişlerinin en çok da yeni evlenen çiftlerden ve kadınlardan geldiğini belirtti.

Kaynak: AA

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