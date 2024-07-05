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Siirt'te çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çocuklara yönelik dev ekranda "Minyonlar" isimli animasyon filmi izletildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, yaz boyunca bu tür güzel etkinlikler gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Vali Kemal Kızılkaya'ya teşekkür etti.