Siirt'te Çocuklarla Şenlik: Hacivat, Karagöz ve İlahilerle Eğlenceli Bir Gün - Son Dakika
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Siirt'te Çocuklarla Şenlik: Hacivat, Karagöz ve İlahilerle Eğlenceli Bir Gün

Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda, Vakıf Katılım Bankasının katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Kur'an kurslarındaki 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik '100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlikte Buluşuyoruz' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Hacivat ve Karagöz, Nasrettin Hoca gölge oyunu ile kukla gösterisi yapıldı, ilahiler seslendirildi. Siirt Müftüsü Şakir Pinal, çocukların eğitimine ve gelişimine katkıda bulunmanın önemini vurgulayarak, bu tür etkinliklerin çocukların sağlam bir karakter ve bilgi birikimiyle yetişmelerine yardımcı olduğunu belirtti.

23.07.2024 17:21
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Siirt'te, "100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlikte Buluşuyoruz" etkinliği yapıldı.

Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda, Vakıf Katılım Bankasının katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Kur'an kurslarındaki 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Hacivat ve Karagöz, Nasrettin Hoca gölge oyunu ile kukla gösterisi yapıldı, ilahiler seslendirildi.

Siirt Müftüsü Şakir Pinal, yaz Kur'an kurslarında öğrencilere temel dini bilgilerin öğretilmesinin yanı sıra milli ve manevi değerlere yönelik etkinlikler de gerçekleştirildiğini söyledi.

Pinal, "Çocuklarımızın eğlenirken öğreneceği, kültürel mirasımızı tanıyabileceği güzel şenlikler gerçekleştiriliyor. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın eğitimine ve gelişimine katkıda bulunmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Onların sağlam bir karakter ve bilgi birikimiyle yetişmeleri, bizlerin en büyük önceliğidir." dedi.

İki seans şeklinde yapılan etkinliğe katılan aileler ve çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te Çocuklarla Şenlik: Hacivat, Karagöz ve İlahilerle Eğlenceli Bir Gün - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te Çocuklarla Şenlik: Hacivat, Karagöz ve İlahilerle Eğlenceli Bir Gün - Son Dakika
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