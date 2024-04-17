Siirt'te Doktor Ersin Arslan Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt'te Doktor Ersin Arslan Anıldı

Siirt\'te Doktor Ersin Arslan Anıldı

Siirt Tabipler Odası üyeleri, Gaziantep'te görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Ersin Arslan'ı anmak için basın açıklaması yaptı. Açıklamada, sağlıkta şiddetin önlenmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

17.04.2024 18:38  Güncelleme: 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 17 Nisan 2012'de görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Ersin Arslan, meslektaşları tarafından Siirt'te anıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik servisi önünde toplanan Siirt Tabipler Odası üyeleri, Dr. Ersin Arslan'ın ölümünün 12. yılı dolayısıyla basın açıklamasında bulundu.

Siirt Tabip Odası üyesi Dr. Aykut Koç, grup adına yaptığı açıklamada, Arslan'ı saygıyla andıklarını belirtti.

Koç, şöyle konuştu:

"Arslan'ın 84 yaşında akciğer kanseri hastasını ameliyat sonrası akraba ilgisizliği nedeniyle ikince kez dahili sebeplerle kendi servisine insani ve vicdani olarak yatırmış, ilgilenmiş, sonrasında da yoğun bakım süreci yaşayan ve ardından ölen hastanın torunu tarafından vefatından 10 gün sonra menfur saldırıyı keyfi bir şekilde gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 4 ay önce de hastanemizde çalışan psikiyatri uzmanı Dr. Ergül Çakan darp edilmiş. Davanın yakından takipçisiyiz. Türk Tabipler Birliği, bu acı günü 17 Nisan'ı 'Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü' ilan etti. Sağlıkta şiddetin önlenmesinde hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik hakların, şiddet uygulayanlara yönelik yaptırımların ve güvenliğe yönelik önlemlerin hepsinin birlikte atılması gerekmektedir."

Kaynak: AA

Tabipler Odası, Ersin Arslan, Gaziantep, Siirt, Güvenlik, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Doktor Ersin Arslan Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 19:51:48. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te Doktor Ersin Arslan Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement