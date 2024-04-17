Siirt\'te Doktor Ersin Arslan Anıldı

Gaziantep'te 17 Nisan 2012'de görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Ersin Arslan, meslektaşları tarafından Siirt'te anıldı.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik servisi önünde toplanan Siirt Tabipler Odası üyeleri, Dr. Ersin Arslan'ın ölümünün 12. yılı dolayısıyla basın açıklamasında bulundu.
Siirt Tabip Odası üyesi Dr. Aykut Koç, grup adına yaptığı açıklamada, Arslan'ı saygıyla andıklarını belirtti.
Koç, şöyle konuştu:
"Arslan'ın 84 yaşında akciğer kanseri hastasını ameliyat sonrası akraba ilgisizliği nedeniyle ikince kez dahili sebeplerle kendi servisine insani ve vicdani olarak yatırmış, ilgilenmiş, sonrasında da yoğun bakım süreci yaşayan ve ardından ölen hastanın torunu tarafından vefatından 10 gün sonra menfur saldırıyı keyfi bir şekilde gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 4 ay önce de hastanemizde çalışan psikiyatri uzmanı Dr. Ergül Çakan darp edilmiş. Davanın yakından takipçisiyiz. Türk Tabipler Birliği, bu acı günü 17 Nisan'ı 'Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü' ilan etti. Sağlıkta şiddetin önlenmesinde hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik hakların, şiddet uygulayanlara yönelik yaptırımların ve güvenliğe yönelik önlemlerin hepsinin birlikte atılması gerekmektedir."
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