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Siirt'te eğitim çalıştayı düzenlendi

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt'te düzenlenen eğitim çalıştayında, eğitim kalitesinin artırılması ve akademik başarıya yansıması hedeflendiğini belirtti. Çalıştayda, eğitim kurumlarının fiziksel imkanlarının düzenlenmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi konuşuldu.

Siirt\'te eğitim çalıştayı düzenlendi
14.12.2023 - 16:23,
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, varmak istedikleri hedefin eğitim kalitesinin niteliğinin artırılması ve bunun da akademik başarıya yansıması olduğunu belirtti.

Siirt Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Birlikte Güçlüyüz; Eğitim Çalıştayı"nın açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kızılkaya, kentin nüfusunun 331 bin 310 olduğunu, bu nüfusun büyük çoğunluğunun öğrenci, öğretmen ve akademisyenlerden oluştuğunu söyledi.

Kentte eğitim çalıştayı düzenlenmesinin önemine işaret eden Kızılkaya, çalıştayın 4 oturumda ve 8 başlık halinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kızılkaya, eğitim kurumlarının fiziksel imkanlarının düzenlenmesine yönelik çalışmaların tamamlanması için gayretlerinin sürdüğünü dile getirerek, inşası süren okulları da hızla tamamlayıp, hizmete açacaklarını aktardı.

"Varmak istediğimiz nokta öğrencilerimizin aldığı eğitim kalitesinin niteliğinin artırılması ve bunun da akademik başarıya yansımasıdır." diyen Kızılkaya, Siirt'te toplumun geleceğe umutla bakmasını sağlayacak esas aldıkları iki konudan birinin eğitim, diğerinin tarım ve hayvancılık olduğunu belirtti.

Kızılkaya, eğitim alanında yürütülen çalışmalarla kentin bu alandaki başarısının daha üst sıralara çıkmasını hedeflediklerini ifade etti.

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Basri Memduhoğlu da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkilerini dile getirerek, "Onların yanında olduğumuzu, bu duygularımızı her daim diri ve canlı tutmak gerektiğini, onlara bu zulmü yapanları da lanetlediğimizi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Memduhoğlu, eğitimin yansıttığı tablonun çok çalışılması gerektiğini ortaya koyduğunu belirterek, eğitimde başarının niteliğinin pek çok göstergesi olduğunu, bunlardan birinin de akademik başarı olduğunu vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu da çalıştay sonunda elde edecekleri veriler doğrultusunda yeni hedeflerin belirleneceğini ifade etti.

Sadoğlu, "Tüm paydaşlarımızla Siirt'in eğitim sorunlarını ve önerileri dinlemek istedik. Çalıştayın sonunda oluşacak raporları kendimize bir yol haritası olarak belirleyeceğiz. Bu yol haritası doğrultusunda önümüzdeki yılları planlamış olacağız." diye konuştu.

Çalıştaya, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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