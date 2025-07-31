Siirt\'te Elektrik Trafosunda Yangın

Siirt'te elektrik trafosunda çıkan yangın, söndürüldü.
Yeni Mahalle Hazreti Fakirullah Caddesi'nde bulunan elektrik trafosundan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve o esnada bölgede çalışma yapan Dicle Elektrik şirketi ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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