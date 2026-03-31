Siirt'te Futbol Maçında Kalp Krizi

Siirt'te halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.
Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Nurettin Çiçek (33), aniden fenalaştı.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çiçek'in cenazesi otopsi için hastane morguna alındı.
