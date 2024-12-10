Siirt\'te Gençlik Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

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Siirt'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa, kurum yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 337 genç katıldı.

Etkinlikte istihdam, genç sağlığı, çevre ve iklim gibi sosyal hayata dair 11 çeşitli başlık ele alındı. Grup çalışmaları ve interaktif oturumlarla zenginleştirilen programda, gençlerin vizyonları doğrultusunda öneriler derlendi.???????

Çalışma kapsamında gençler aktif olarak fikirlerini paylaşarak geleceğin politika ve projelerine katkıda bulundu.???????