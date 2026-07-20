Siirt'te Göçer Aileler Arasında Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

SİİRT'ten Bitlis'in Mutki ilçesindeki yaylaya gelen göçer 2 akraba aile arasında ilk gün çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Bir gün sonra ise Y.A. (23) husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

İlkbahar aylarında küçükbaşlarıyla Mutki ilçesi Çimen Mahallesi Varan Mezrası'na gelip konaklayan akraba iki göçer aile arasındaki ilk kavga, dün akşam saatlerinde yaşandı. Aynı bölgede hayvan otlatan aileler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda A.A. (16) av tüfeğiyle kolundan, F.A. (22) ile F.A. (25) da başlarına isabet eden taşlarla yaralandı. Yaralılardan A.A. Muş Devlet Hastanesi'nde, F.A. ise Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Diğer yaralı F.A. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Akraba ailelerin husumeti sabaha karşı da sürerken, göçer çadırlarının bulunduğu alana yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanda K.A. (18), yanındaki av tüfeğiyle bölgede çobanlık yapan Y.A.'ya (23) ateş etti. Y.A. olay yerinde hayatını kaybetti, K.A. ise av tüfeğini olay yerinde bırakıp kaçtı. Jandarma bölgede önlem alıp, olayla ilgili inceleme başlattı.