Siirt'te Gök Gürültülü Yağış ve Kar Uyarısı

Siirt'te gök gürültülü sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün saat 20.00 ile yarın 22.00'e kadar Siirt çevrelerinde beklenen yağışların yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, alçak rakımlı bölgelerde sel ve su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.