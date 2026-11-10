Siirt'te jandarma personelinin çocukları Atatürk klibi için bir araya geldi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla klip hazırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, jandarma personelinin çocukları ile bölgedeki ortaokullarda eğitim gören öğrenciler bir araya geldi.

Atatürk'ün hatırasını yaşatmak, Cumhuriyet'in temel değerlerini genç nesillere aktarmak ve 10 Kasım'ın anlam ve önemini gelecek kuşaklara anlatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Siirt İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanan klibe yer verildi.

???????Sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip kısa sürede büyük ilgi gördü.