Siirt\'te Kaçak Kazıda Kaya Parçası Altında Kalan Adam Öldü

SİİRT'te kaçak kazı yaptığı iddia edilen alanda kopan kaya parçasının altında kalan 4 çocuk babası Yılmaz Atun (49), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Sarıtepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre; kaçak kazı yapılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle kopan kaya parçası, Yılmaz Atun'un üzerine düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 4 çocuk babası Atun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz Atun'un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.