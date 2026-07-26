Siirt'te Kaçak Kazıda Kaya Parçası Altında Kalan Adam Öldü
Siirt'te kaçak kazı sırasında kopan kaya parçası 4 çocuk babası Yılmaz Atun'un ölümüne neden oldu.
SİİRT'te kaçak kazı yaptığı iddia edilen alanda kopan kaya parçasının altında kalan 4 çocuk babası Yılmaz Atun (49), hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Sarıtepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre; kaçak kazı yapılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle kopan kaya parçası, Yılmaz Atun'un üzerine düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 4 çocuk babası Atun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz Atun'un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Kaçak Kazıda Kaya Parçası Altında Kalan Adam Öldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?