Siirt'te Kaçak Keklik Avına Cezacı

SİİRT'te, kaçak keklik avladığı belirlenen kişiye 63 bin 91 TL para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Av Koruma ve Kontrol Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, canlı olarak kınalı keklik avladığı belirlenen bir kişiye 63 bin 91 TL para cezası kesildi. Ele geçirilen 3 kınalı keklik, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına salındı. Kaçak avda kullanılan tuzak ve kafes aparatları ise yakılarak imha edildi.