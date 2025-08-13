Siirt\'te Kavga Anları Kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada taraflar, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Olay sonrası kavgaya karışanlar bölgeden uzaklaşırken, kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
