Siirt'te kayalıklardan düşen bir kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Merkeze bağlı Deyr mevkisinde at üstünde giden Abdullah K, dengesini kaybedip kayalıklardan aşağı düşerek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Abdullah K, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Kayalıklardan Düşen Adam Kurtarıldı - Son Dakika
