Siirt'te Kaza: 1 Bebek 3 Yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Siirt–Batman kara yolu Şenköy köyü mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 1'i bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,